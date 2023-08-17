У Києві 16-річна дівчинка офіційно змінила "по батькові" на Лесівна, щоб вшанувати свою маму

У Києві 16-річна дівчина змінила своє "по батькові" на Лесівна. Таким чином дівчина хотіла вшанувати свою маму, яка дала їй життя та виховала.

Про це у Facebook написала мати дівчинки Леся Литвиненко.

Мати дівчинки розповіла, що коли їй доньці виповнилось 16 років, то вона вирішила змінити своє ім'я та "по батькові" на Литвиненко Станіслава Лесівна.

"Наше виховання вплинуло на її вибір носити моє ім‘я "по батькові" демонструючи глибоку повагу саме до матері. Мабуть, наші дискусії щодо біблійної нерівності вплинули на її світогляд. В Біблії жінки були товаром і особисто мене це завжди обурювало, особливо в контексті родоводу. Жінка для своєї дитини робить все, жінка ладна вмерти за своє дитя і буквально вмирає при пологах. Чому в результаті так часто дитина носить ім‘я яке їй дав батько, його прізвище та по батькові. То виходить, що жінка досі є "жертовною", - написала Леся Литвиненко.

Жінка зауважила, що її донька-підліток є феміністкою.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, бо у нього є двоє дітей.

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