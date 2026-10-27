Після атаки на міст у Києві запускають додаткові електрички між берегами: повний розклад на 27–30 жовтня

Kyiv City Express / © "Укрзалізниця"

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Після нічної російської атаки на Київ 27 жовтня, внаслідок якої пошкоджено Південний міст та інфраструктуру метрополітену, «Укрзалізниця» запускає додаткові рейси Kyiv City Express у години пік.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Південний міст і метро після атаки на Київ: що повідомив Корецький

У ніч проти 27 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, основний удар припав на Київ, під атакою також перебували 10 областей. Одна людина загинула, щонайменше 16 постраждали.

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«Є влучання у Південний міст і метрополітен. За інформацією Повітряних сил, ворог застосував до 16 балістичних ракет», — повідомив Корецький.

Після атаки рух Південним мостом перекрили в обох напрямках. За словами очільника уряду, інші переправи через Дніпро продовжують працювати, однак навантаження на них суттєво зросло.

«Людям потрібен вільний рух з одного берега на інший. Інші мости працюють, але навантаження на них зросло», — зазначив прем’єр.

Корецький повідомив, що доручив Міністерству відновлення, інфраструктури та транспорту прискорити роботи з відновлення Південного мосту. За його словами, уряд надаватиме необхідне сприяння.

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Через пошкодження інфраструктури змінилася й робота метро. «Зелена» лінія наразі працює від станції «Сирець» до «Видубичів», а далі в напрямку «Червоного хутора» поїзди не курсують. Станції метро продовжують працювати як укриття.

Щоб частково компенсувати транспортні обмеження, у столиці запустили тимчасовий автобусний маршрут і збільшили кількість автобусів на маршрутах через Дарницький міст.

Kyiv City Express 27–30 жовтня: розклад додаткових рейсів

Як повідомив Сергій Корецький, уряд разом з «Укрзалізницею» запускає додаткові рейси Kyiv City Express у години найбільшого навантаження. Перші додаткові поїзди вийдуть на маршрут уже ввечері 27 жовтня.

«З Укрзалізницею оперативно запускаємо додаткові рейси Kyiv City Express у години пік вже з сьогоднішнього вечора», — повідомив прем’єр-міністр.

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Додаткові поїзди курсуватимуть півкільцем за маршрутом Видубичі — Березняки — Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Микільська Слобідка — Воскресенка — Райдужний — Почайна та у зворотному напрямку. Таким чином вони перетинатимуть Дніпро Дарницьким і Північним мостами.

Увечері 27–30 жовтня передбачено 10 додаткових рейсів:

Д07: Видубичі (15:57) — Дарниця (16:08) — Почайна (16:44);

Д08: Почайна (15:59) — Дарниця (16:25) — Видубичі (16:52);

Д09: Почайна (16:59) — Дарниця (17:26) — Видубичі (17:45);

Д10: Видубичі (17:00) — Дарниця (17:11) — Почайна (17:44);

Д11: Видубичі (17:53) — Дарниця (18:04) — Почайна (18:44);

Д12: Почайна (17:59) — Дарниця (18:24) — Видубичі (18:44);

Д13: Видубичі (18:55) — Дарниця (19:07) — Почайна (19:43);

Д14: Почайна (18:59) — Дарниця (19:24) — Видубичі (19:46);

Д15: Видубичі (19:58) — Дарниця (20:10) — Почайна (20:45);

Д16: Почайна (19:59) — Дарниця (20:24) — Видубичі (20:42).

З 28 до 30 жовтня додаткові рейси курсуватимуть також у ранкові години:

Д01: Видубичі (05:52) — Дарниця (06:06) — Почайна (06:44);

Д02: Почайна (05:59) — Дарниця (06:24) — Видубичі (06:44);

Д03: Видубичі (06:52) — Дарниця (07:06) — Почайна (07:44);

Д04: Почайна (06:59) — Дарниця (07:24) — Видубичі (07:44);

Д05: Видубичі (07:52) — Дарниця (08:04) — Почайна (08:44);

Д06: Почайна (07:59) — Дарниця (08:24) — Видубичі (08:44).

В «Укрзалізниці» зазначили, що завдяки поєднанню регулярних і додаткових поїздів інтервал руху в години пік на цьому маршруті становитиме від 15 хвилин.

Kyiv City Express після атаки: звідки відправляються поїзди та як змінять транспорт у Києві

В «Укрзалізниці» уточнили, що на станції Видубичі додаткові поїзди відправлятимуться з колії №3А, а на станціях Дарниця та Почайна — з колії №3.

На станції Березняки поїзди, що курсуватимуть у напрямку Видубичі — Дарниця, прибуватимуть на колію №4 третьої платформи.

За словами Сергія Корецького, місцева влада має стежити за навантаженням на транспортну систему столиці та за потреби запускати додатковий наземний транспорт до станцій метро та міської електрички, які продовжують працювати.

«Люди мають нормально дістатися на роботу й додому, поки міст відновлюють», — наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, після нічної російської атаки 27 жовтня у Києві перекрили рух Південним мостом та змінили роботу громадського транспорту. Через обмеження на «зеленій» лінії метро столична влада посилила автобусні маршрути та спрямувала додатковий транспорт через Дарницький міст.

Через перекриття Південного мосту та зміни в роботі метро в столиці утворилися багатокілометрові затори. Особливо складною була ситуація з рухом між лівим і правим берегами, а вартість поїздок на таксі суттєво зросла.

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