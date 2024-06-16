У Києві відбувся Марш рівності – активісти руху "за традиційні цінності" та націоналісти виступили проти (відео)

У Києві вперше від початку повномасштабної війни пройшов KyivPride.

У Києві, у неділю вранці, 16 червня, вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії, пройшов Марш рівності. Хода центром столиці тривала не більше 20 хвилин – організатори закликали учасників спускатися до метро.

У заході взяли участь близько 500 учасників, – представники ЛГБТІК-спільноти, військові, ветерани та дипломати.

Учасники маршу закликали Верховну Раду ухвалити законопроєкт про боротьбу з проявами дискримінації, законопроєкт про реєстровані партнерства, що дасть змогу ЛГБТК+ військовим мати гарантії у критичних ситуаціях, а також закликали світову спільноту передати Україні необхідну зброю та ресурси для перемоги, допомогти повернути полонених і підтримати цивільне населення.

Водночас на Хрещатику з'явився інший натовп людей. Його учасникам були активісти руху "За традиційні цінності" та націоналісти. Вони, зокрема намагались добігти до місця проведення Маршу рівності.

Так, біля метро "Театральна" націоналісти скандували гасла "Україна понад усе" та "Правий сектор".

Поліція чергувала на параді, в метро та підземних переходах. З міркувань безпеки правоохоронці не повідомляли кількість поліцейських та учасників акції.

За словами речниці Подільського управління поліції Анни Страшок, жодних провокації не було, все пройшло мирно. Всі учасники Маршу рівності безпечно дістались домівок.

Нагадаємо, напередодні влада Києва заборонила проведення "Маршу рівності" в метро з міркувань безпеки і обмеженого простору. Організаторів попросили обрати інше місце, поклавши на них відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки.

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