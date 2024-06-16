Пєсков заявив, що військові обставини для Києва погіршуються: що сказав рупор Путіна

За його словами, підсумки можливих переговорів із Києвом “вимагатимуть складної системи гарантій, щоб забезпечити довіру до них”.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що “військові обставини для Києва погіршуються”. Це він сказав на тлі саміту у Швейцарії. У РФ вкотре нагадали, що хочуть перемовин з Україною, проте з урахуванням “легітимної фіксації їх результатів”.

Про це з посиланням на Пєскова пишуть російські ЗМІ.

“Навіть у Києві, напевно, знайдуться тверезі голови та прислухаються до Путіна. На швейцарській конференції щодо України не намагаються знайти шляхи мирного врегулювання з урахуванням інтересів усіх сторін. Путін не відкидає переговори з Києвом, але потрібна легітимна фіксація їхніх підсумків”, - сказав Пєсков.

Він також додав, що підсумки можливих переговорів із Києвом “вимагатимуть складної системи гарантій, щоб забезпечити довіру до них”.

“Зеленському слід задуматися про мирну пропозицію Путіна, бо військова ситуація для Києва погіршується. РФ всіма можливими засобами добиватиметься досягнення цілей спецоперації”, - сказав рупор Кремля.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 14 червня заявив, що Росія готова сісти за стіл переговорів щодо України.

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