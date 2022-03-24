ЗСУ і тероборона контролюють 80% Ірпеня — мер

Проте у місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів.

Окупанти постійно обстрілюють Ірпінь з мінометів та "градів".

Про ситуацію в місті розповів мер Олександр Маркушин в ефірі телемарафону "UA Разом".

"По місту випустили вже 20 залпів по 10 касет", — сказав Маркушин.

За його словами, 80% Ірпеня контролюють підрозділи ЗСУ та територіальної оборони. Проте у місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів. Про них повідомляють самі місцеві жителі.

Раніше повідомлялося, що окупанти знищили будинок Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

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