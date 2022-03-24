Арестович назвав кількість окупаційних військ біля Києва

З 12 тисяч загарбників 3 тисячі окупантів — майже оточені, а ще 4 тис. — відсічені й "перебувають в неприємному місці".

Поблизу Києва наразі перебуває близько 12 тисяч російських військовослужбовців.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Тисяч 12 десь є (російських окупантів поблизу Києва — Ред.). Може навіть і менше", — сказав Арестович.

На запитання, як окупанти планують захоплювати Київ з такою невеликою кількістю військ, радник голови ОП відповів: "Вони такі загадкові люди. Дотримуються плану, будуть його дотримуватися, навіть якщо 12 осіб залишиться. Все одно будуть радісно наступати на Київ, до останнього солдата".

За його словами, з цих 12 тисяч 3 тисячі окупантів — майже оточені, а ще 4 тис. — відсічені й "перебувають в неприємному місці".

Раніше у Пентагоні заявили, що ЗСУ відтіснили російські війська від Києва ще на 25-35 км на схід.

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