Кличко розповів міській раді Мюнхена про потреби Києва та подякував за надану допомогу

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у засіданні міської ради Мюнхена в режимі онлайн та подякував за надану допомогу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні, на запрошення німецьких партнерів, виступив онлайн перед повним зібранням міської ради Мюнхена. Міста-побратима Києва. Наші міста давно пов‘язують тісні стосунки та активна співпраця. Підтримує Мюнхен українську столицю і в цей критичний для нашої держави час - коли Україна б’ється за свою незалежність і свободу. Я подякував за те, що від початку березня Мюнхен уже надав Києву 15 вагонів гуманітарної допомоги», - повідомив Кличко.

Кличко також повідомив німецьким партнерам про нагальні потреби столиці.

«Також зазначив, що Києву сьогодні необхідна пожежно-рятувальна техніка та обладнання, карети швидкої допомоги, засоби захисту цивільного населення - маски, протигази, медикаменти. А також - засоби захисту для медиків та рятувальників, що працюють на ліквідації наслідків обстрілів української столиці. Наші німецькі друзі пообіцяли подальшу допомогу і підтримку. Та висловили захоплення мужністю і відвагою українців, які борються сьогодні за демократичні принципи і за своє майбутнє», - розповів мер Києва.

Він також наголосив на необхідності посилення тиску на Росію.

«Окремо я наголосив на необхідності посилення економічного і політичного тиску на РФ. Бо Росія сьогодні загрожує безпеці всієї Європи і цивілізованого світу. Це, я думаю, вже зрозуміло всім. І світ повинен об’єднати зусилля в боротьбі з осатанілим агресором», - підсумував Кличко.