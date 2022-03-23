Грабують, розстрілюють та викрадають: жителька Київщини, яка врятувалась з пекла, розповіла про знущання окупантів

Грабують, розстрілюють та викрадають: жителька Київщини, яка врятувалась з пекла, розповіла про знущання окупантів

Місцеві благають про допомогу, щоб вижити.

У Київській області в напрямку Іванків-Катюжанка-Димер-Козаровичі-Демидів, який тимчасово контролюють російські окупанти, загарбники знущаються з людей. Місцевих розстрілюють, грабують та викрадають. Водночас на цьому напрямку немає ні представників Червоного хреста, ні інших міжнародних організацій.

Про це ТСН.ua розповіла місцева жителька, якій вдалось вибратись з цього пекла.

Жінка розповідає, що окупанти жорстоко поводять з людьми. Їх можуть розстріляти тільки за те, що вони вийшли зі свого будинку

"Нещодавно на цьому напрямку відбулась ротація російських окупаційних військ. Ті, які зараз там перебувають дуже жорстоко ставляться до місцевих жителів. Окупанти таке враження, що задля розваг стріляють по будинка людей. Якщо у приміщенні хтось був, то люди гинуть у власному житлі від цих снарядів", - каже місцева жителька.

Також російські окупанти масово грабують місцевих жителів.

"Вони крадуть усе, що тільки можна взяти – одяг, техніку. Росіяни нищать майно, вбивають худобу", - каже жінка.

Також російські окупанти не дозволяють людям виходити на вулицю. А оскільки на цьому напрямку немає ні електрики, ні газопостачання, то єдиних спосіб вижити - це приготувати їжу на на подвір’ї.

"Там сидять снайпери і якщо ти вийшов на вулицю – тебе розстрілюють. Людей, які намагались доправити гуманітарну допомогу – їжу чи ліки, викрадають або стріляють у ноги, щоб вони не могли піднятись. Іншим людям не надають можливості надати постраждалим медичну допомогу", - каже жінка.

Чоловіків з цих сіл, які не мають стосунку до військової служби та можуть виконувати фізичну роботу, викрадають та тримають у полоні. За попередньою інформацією, вдень їх залучають до фізичних робіт, а вночі тримають по підвалах.

У цьому районі немає ні представників Червоного хреста ні інших міжнародних організацій, які хоч якось би допомагали у дотриманні міжнародних норм та не дозволяли б окупантам знущатись із людей.

"Місцеві благають про допомогу, щоб вижити. Окупанти знущаються та вбивають людей", - каже жінка, які вдалось вибратись із пекла.

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