У Києві затримано зрадника, який передавав ворогу дані щодо стратегічних та оборонних об’єктів у регіоні

У Києві затримано зрадника, який передавав ворогу дані щодо стратегічних та оборонних об’єктів у регіоні

У чоловіка виявлено координати та фотофіксацію об’єктів "Укроборонпрому" та Міноборони, по яким було нанесено авіаудари.

У Києві затримано зрадника, який передавав ворогу дані щодо стратегічних та оборонних об’єктів у регіоні. Також він поширював російську пропаганду через усі можливі в Україні соцмережі.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Затриманий співпрацював з російською "блогеркою", яка мала свій YouTube-канал. Зрадник відправляв їй відео з місць потрапляння ракет і снарядів у Києві.

"Також у нього виявлено координати та фотофіксацію об’єктів "Укроборонпрому" та Міноборони, по яким було нанесено авіаудари", - уточнив речник СБУ.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати столицю України. Ворог знову завдав ударів по Подільському району Києва. Через ворожі дії одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували.

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