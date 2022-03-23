У зоопарку Києва народився лемур Байрактар: який вигляд має тваринка і як почувається (фото, відео)

У зоопарку Києва народився лемур Байрактар: який вигляд має тваринка і як почувається (фото, відео)

Лемур народився дуже слабким.

Київський зоопарк, який через напад Росії на Україну не приймає відвідувачів, повідомив приємну звістку - в одному з вольєрів народилося дитинча лемура, якого назвали на честь турецьких безпілотників, які стримують наступ російських окупантів і рятують життя українців, - Байрактар.

Про це повідомляється на сторінці Київського зоопарку в Facebook.

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У зоопарку розповіли, що лемурчик на початку березня народився дуже слабким і не міг триматися за маму. Зараз він під постійною цілодобовою опікою зоологів і ветеринарів.

Нині, як зазначається, тваринка росте, набирає вагу та любить відпочивати зі своєю улюбленою м’якою іграшкою.

"Ми живемо, ми міцнішаємо і ми переможемо! Слава Україні!" - додали в зоопарку.