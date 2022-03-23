У зоопарку Києва народився лемур Байрактар: який вигляд має тваринка і як почувається (фото, відео)

Лемур народився дуже слабким.
Київський зоопарк, який через напад Росії на Україну не приймає відвідувачів, повідомив приємну звістку - в одному з вольєрів народилося дитинча лемура, якого назвали на честь турецьких безпілотників, які стримують наступ російських окупантів і рятують життя українців, - Байрактар.
Про це повідомляється на сторінці Київського зоопарку в Facebook.
У зоопарку розповіли, що лемурчик на початку березня народився дуже слабким і не міг триматися за маму. Зараз він під постійною цілодобовою опікою зоологів і ветеринарів.
Нині, як зазначається, тваринка росте, набирає вагу та любить відпочивати зі своєю улюбленою м’якою іграшкою.
"Ми живемо, ми міцнішаємо і ми переможемо! Слава Україні!" - додали в зоопарку.
Нагадаємо, у чеському зоопарку Двур-Кралове народилося дитинча східного чорного носорога, який перебуває під загрозою зникнення. Його назвали Київ на честь опору України російській армії.
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