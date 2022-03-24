Арестович назвал количество оккупационных войск возле Киева

Из 12 тысяч захватчиков 3 тысячи оккупантов — почти окружены, а еще 4 тыс. — отсечены и "находятся в неприятном месте".

Вблизи Киева находится около 12 тысяч российских военнослужащих.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"Тысяч 12 где-то есть (российских оккупантов вблизи Киева — Ред.). Может даже и меньше", — сказал Арестович.

На вопрос, как оккупанты планируют захватывать Киев с таким небольшим количеством войск, советник председателя ОП ответил: "Они такие загадочные люди. Соблюдают план, будут его придерживаться, даже если 12 человек останется. Все равно будут радостно наступать на Киев, до последнего солдата" .

По его словам, из этих 12 тысяч 3 тысяч оккупантов — почти окружены, а еще 4 тыс. — отсечены и "находятся в неприятном месте".

Ранее в Пентагоне заявили, что ВСУ оттеснили российские войска от Киева еще на 25-35 км к востоку.

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