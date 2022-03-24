ВСУ и терроборона контролируют 80% Ирпеня — мэр

Однако в городе немало диверсионных групп врага и мародеров.

Оккупанты постоянно обстреливают Ирпень из минометов и "градов".

О ситуации в городе рассказал мэр Александр Маркушин в эфире телемарафона "UA Разом".

"По городу выпустили уже 20 залпов по 10 кассет", — сказал Маркушин.

По его словам, 80% Ирпеня контролируют подразделения ВСУ и территориальной обороны. Однако в городе немало диверсионных групп врага и мародеров. О них сообщают самые местные жители.

Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили здание Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

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