Російські окупанти скинули заборонені фосфорні бомби у Київській області (фото)

Орієнтовна зона ураження – Гостомель-Ірпінь.

Російські війська ввечері 22 березня застосували над північно-західною околицею Києва заборонені фасфорні боєприпаси.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

"Орієнтовна зона ураження – Гостомель-Ірпінь. Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня під час бомбардування Попасної в Луганській області російські окупанти також використали фосфорні боєприпаси. Застосували їх і в Краматорську 22 березня.

Ці боєприпаси належить до зброї масового знищення адже створюють великі осередки пожеж, а люди отримують дуже серйозні опіки.