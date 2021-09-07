Загинув миттєво: у центрі Києва будівельник упав з висотки

Медики лише констатували смерть.

У центрі Києва будівельник упав з висотки. Чоловік загинув миттєво.

Трагедія сталася на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці, місцевість Нова Забудова.

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Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua.

Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть.

На місце їде слідчо-оперативна група і криміналісти. Вони встановлять причини трагічної події.

Нагадаємо, у Києві на Подолі на будівництві чоловік впав з висоти 4 метрів у підвал. Непритомного ремонтника доправили до лікарні з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма.

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