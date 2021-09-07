Загинув миттєво: у центрі Києва будівельник упав з висотки

Медики лише констатували смерть.
У центрі Києва будівельник упав з висотки. Чоловік загинув миттєво.
Трагедія сталася на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці, місцевість Нова Забудова.
Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua.
Медики, які прибули за викликом, лише констатували смерть.
На місце їде слідчо-оперативна група і криміналісти. Вони встановлять причини трагічної події.
Нагадаємо, у Києві на Подолі на будівництві чоловік впав з висоти 4 метрів у підвал. Непритомного ремонтника доправили до лікарні з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма.