Ярмарки у Києві 11-12 вересня: адреси місць, де можна купити продукти

Кияни зможуть придбати сезонні овочі та фрукти, м'ясну і молочну продукцію.
У Києві на вихідних, 11-12 вересня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Ярмарки відбудуться:
11 вересня (субота):
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);
- у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");
- в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;
- у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вул. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
- у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
12 вересня (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).
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