Ярмарки у Києві 11-12 вересня: адреси місць, де можна купити продукти

Ярмарки у Києві 11-12 вересня: адреси місць, де можна купити продукти

Кияни зможуть придбати сезонні овочі та фрукти, м'ясну і молочну продукцію.

У Києві на вихідних, 11-12 вересня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

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Ярмарки відбудуться:

11 вересня (субота):

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);

у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;

у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вул. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);

у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

12 вересня (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

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