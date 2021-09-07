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Ярмарки у Києві 11-12 вересня: адреси місць, де можна купити продукти

Ярмарки у Києві 11-12 вересня: адреси місць, де можна купити продукти

УНІАН

Кияни зможуть придбати сезонні овочі та фрукти, м'ясну і молочну продукцію.

У Києві на вихідних, 11-12 вересня, відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки відбудуться:

11 вересня (субота):

  • у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);
  • у Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");
  • в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
  • у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
  • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;
  • у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вул. Донця та Героїв Севастополя, 35-А);
  • у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

12 вересня (неділя):

  • у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

Нагадаємо, в Україні зросли ціни на молокопродукти.

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