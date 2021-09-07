Липові багатії і псевдохабарники: під Києвом викрили схему тиску на свідків у справі банди Сенсея (відео)

Багатіями-корупціонерами виявились безробітній актор та офіціантка одного зі столичних готелів.

У Київській області викрили схему тиску на свідків у справі банди Сенсея. У Мережі 26 серпня з’явилось відео так званого допиту корупціонерів командою Сенсея. Чоловік на відео представляється першим заступником міністра України по геодезії та картографії, де він повідомляє про вартість свого начебто елітного маєтку та дорогої автівки.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Пізніше, 30 серпня, правоохоронці виявили ще одне подібне відео вдаваного викриття корупціонерів, у якому жінку представили заступницею одного із високопосадовців області. На відео білявка розповідає про свою віллу, авто та статки, здобуті буцімто незаконним шляхом.

Поліцейські Київщини провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили осіб, які видавали себе за багатіїв-корупціонерів. Ними виявився безробітній актор та офіціантка одного зі столичних готелів.

36-річний житель столиці розповів правоохоронцям, що на початку серпня у соцмережах він знайшов оголошення про роботу. Разом із ще двома шукачами заробітку чоловік приїхав до орендованої київської квартири, де і відбувся запис відеоролика для соцмережі. Актора проінструктували, як він має відповідати на запитання і що саме робити під час запису.

"Мені дали список запитань, показали приклад відеоролику. Вже на місці працедавець казав мені, яку я маю озвучити посаду, яка у мене має бути машина та будинок. Все було за чіткими інструкціями", - зізнався актор та повідомив, що він тимчасово ніде не працює, знімається в масовках, серіалах, тому і погодився на знімання за 400 грн.

Ще одна героїня відеозаписів, З0-річна офіціантка зі столиці, теж знайшла оголошення про те, що потрібні люди для запису масових знімань і долучилась до них за гонорар.

"Нам заздалегідь скинули текст, який потрібно буде проговорити. Сказали, що будуть ставити запитання, а ми маємо відповідати. Я мала представитись заступницею прокурора", - пояснила жінка.

Липові багатії і псевдохабарники: поліцейські Київщини викрили схему тиску на свідків у справі банди «Сенсея» 26 серпня у мережі з’явилось відео так званого «допиту корупціонерів» командою «Сенсея». Чоловік на відео представляється першим заступником міністра України по геодезії та картографії, де він повідомляє про вартість свого начебто елітного маєтку та дорогої автівки. Пізніше, 30 серпня, правоохоронці виявили ще одне подібне відео вдаваного викриття корупціонерів, у якому жінку представили заступницею одного із високопосадовців області. На відео білявка розповідає про свою віллу, авто та статки, здобуті буцімто незаконним шляхом. Поліцейські Київщини провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили осіб, які видавали себе за багатіїв-корупціонерів. Ними виявився безробітній актор та офіціантка одного зі столичних готелів. 36-річний житель столиці розповів правоохоронцям, що на початку серпня в соцмережах він знайшов об’яву про роботу. Разом із ще двома шукачами заробітку чоловік приїхав до орендованої київської квартири, де і відбувся запис відеоролика для соцмережі. Актора проінструктували, як він має відповідати на запитання і що саме робити під час запису. «Мені дали список запитань, показали приклад відеоролику. Вже на місці працедавець казав мені, яку я маю озвучити посаду, яка у мене має бути машина та будинок. Все було за чіткими інструкціями», - зізнався актор та повідомив, що він тимчасово ніде не працює, знімається в масовках, серіалах, тому і погодився на зйомку за 400 грн. Ще одна героїня відеозаписів, З0 річна офіціантка зі столиці, теж знайшла об’яву про те, що потрібні люди для запису масових зйомок і долучилась до зйомки за гонорар. «Нам заздалегідь скинули текст, який потрібно буде проговорити. Сказали, що будуть задавати питання, а ми маємо відповідати. Я мала представитись заступницею прокурора», - пояснила жінка. Наразі поліція Київщини встановлює осіб, які причетні до запису зазначених відео, а також вводять громадян в оману щодо діяльності осіб, які нині обґрунтовано підозрюються у скоєнні цілої серії тяжких та особливо тяжких злочинів. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 386 (Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців. Вказані вище факти будуть перевірені працівниками поліції в ході досудового розслідування. Буде проведено додаткове розслідування з метою встановлення фактів можливого впливу, тиску чи погроз до свідків, потерпілих або інших учасників кримінального провадження. У разі встановлення відповідного складу злочину винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Погляд Київщина - інформаційна агенція Моя Київщина Столичний регіон УНН - Українські Національні Новини УНІАН Українська правда Обозреватель Опубліковано Поліція Київської області Понеділок, 6 вересня 2021 р.

Наразі поліція Київщини встановлює осіб, які причетні до запису зазначених відео, а також вводять громадян в оману щодо діяльності осіб, які нині обґрунтовано підозрюються у скоєнні серії тяжких та особливо тяжких злочинів.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 386 (Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.

Вказані факти будуть перевірені працівниками поліції в ході досудового розслідування. Буде проведено додаткове розслідування з метою встановлення фактів можливого впливу, тиску чи погроз стосовно свідків, потерпілих або інших учасників кримінального провадження. У разі встановлення відповідного складу злочину винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Наприкінці липня поліція Київської області оприлюднила подробиці про засновника банди, яка нападали на суддів, чиновників та правоохоронців, на прізвисько Сенсей. Справжнє ім'я Сенсея - Олександр Оверченко. Йому 42 роки, він - мешканець Чернігівщини. Оверченко - президент Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні. Вдень чоловік тренував дітей, а вночі вдавав із себе народного месника.

Нагадаємо, правоохоронці викрили унікальну за рівнем підготовки, майстерністю конспірації та характером скоєння злочинів організовану злочинну групу, яка діяла з 2017 року. На рахунку розбійників кривавий напад на юриста в столиці, розбій у маєтку судді апеляційного суду та напад мера одного із міст.

Новини України: у Київській області затримали банду, яка здійснювала розбійні напади

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