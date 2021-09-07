Вціліли тільки стіни: у Київській області згоріла церква (фото, відео)

Вціліли тільки стіни: у Київській області згоріла церква (фото, відео)

За дві години вогонь загасили, але до того часу церква була зруйнована.

У Київській області згоріла церква Івана Богослова.

Пригода сталася 7 вересня у селі Брилівка, Ставищенської територіальної громади.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Київській області.

На місце виклику було направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ставище, 15-ї ДПРЧ міста Тараща та 6-ї ДПРЧ селища Володарка.

Пожежу локалізовано о 06:35 та повністю ліквідовано о 08:10. Але за дві години церква була зруйнована, вціліли лише стіни.

На місці виклику працювало 16 членів особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 3 вересня пізно ввечері у Києві спалахнув костел Святого Миколая - загоряння виникло в органі під час репетиції. Пожежа знищила унікальний орган, пошкодила люстру, а стіни вкрилися водою та кіптявою. Одна із версій займання - закорочення дротів.

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