Під Києвом 24-річний чоловік зґвалтував 50-річну односельчанку: фото

Поліцейські Бориспільщини затримали молодика.

Під Києвом 24-річний чоловік зґвалтував 50-річну односельчанку.

Пригода сталася 5 вересня близько 11 години у селі Мала Олександрівки Бориспільського району.

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Про це повідомляє Поліція Київської області.

Поліцейські встановили, що до оселі потерпілої зайшов односельчанин нібито поцікавитися, чи немає у будинку його матері. Коли молодик побачив, що жінка у будинку перебуває сама, то вирішив скористатися її безпорадним станом, застосував фізичну силу та вступив з потерпілою у статеві зносини, після чого втік.

Працівники групи реагування патрульної поліції Бориспільщини затримали зловмисника за місцем проживання. Ним виявився 24-річний місцевий житель.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Міру запобіжного заходу обере суд.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Київщині сестри, яких рідний батько перетворив на секс-рабинь, замість жити звичайним життям старшокласниць, змушені переховуватись. Винуватців досі не покарано, суд затягується третій рік.

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