Під Києвом 24-річний чоловік зґвалтував 50-річну односельчанку: фото

Поліцейські Бориспільщини затримали молодика.
Під Києвом 24-річний чоловік зґвалтував 50-річну односельчанку.
Пригода сталася 5 вересня близько 11 години у селі Мала Олександрівки Бориспільського району.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
Поліцейські встановили, що до оселі потерпілої зайшов односельчанин нібито поцікавитися, чи немає у будинку його матері. Коли молодик побачив, що жінка у будинку перебуває сама, то вирішив скористатися її безпорадним станом, застосував фізичну силу та вступив з потерпілою у статеві зносини, після чого втік.
Працівники групи реагування патрульної поліції Бориспільщини затримали зловмисника за місцем проживання. Ним виявився 24-річний місцевий житель.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Міру запобіжного заходу обере суд.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Київщині сестри, яких рідний батько перетворив на секс-рабинь, замість жити звичайним життям старшокласниць, змушені переховуватись. Винуватців досі не покарано, суд затягується третій рік.