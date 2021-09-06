У Києві на будівництві чоловік впав з висоти 4 метрів у підвал: фото, відео

Непритомного ремонтника доправили до лікарні з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма.
У Києві на будівництві чоловік впав з висоти 4 метрів у підвал.
Пригода сталася 6 вересня у Подільському районі, на Поштовій площі, 3, на будівництві.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Києві.
На місце події негайно прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Було встановлено, що на території Річкового порту, 36-річний працівник ремонтної бригади впав та перебуває у підвальному приміщенні у непритомному стані.
Рятувальники міцно зафіксували за допомогою мотузки потерпілого на медичних ношах, підняли на поверхню та передали медичним працівникам, які госпіталізували чоловіка до лікарні з попереднім діагнозом черепно-мозкова травма.
Рятувальники дістали чоловіка, який впав з висоти на будівництві
Відео про те, як рятувальники діставали чоловіка, який впав з висоти на будівництвіОпубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Понеділок, 6 вересня 2021 р.
На місті працювало дві одиниці техніки та сім членів особового складу.
Нагадаємо, на цукровому заводі під Києвом після прориву труби на людей полився окроп.