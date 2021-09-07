Погиб мгновенно: в центре Киева строитель упал с высотки

Медики лишь констатировали смерть.

В центре Киева строитель упал с высотки. Мужчина погиб мгновенно.

Трагедия произошла на улице Антоновича в Голосеевском районе столицы, местность Новая Застройка.

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Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua.

Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть.

На место едет следственно-оперативная группа и криминалисты. Они установят причины трагического события.

Напомним, в Киеве на Подоле на строительстве мужчина упал с высоты 4 метров в подвал. Ремонтника без сознания доставили в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.

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