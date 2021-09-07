Погиб мгновенно: в центре Киева строитель упал с высотки

Медики лишь констатировали смерть.
В центре Киева строитель упал с высотки. Мужчина погиб мгновенно.
Трагедия произошла на улице Антоновича в Голосеевском районе столицы, местность Новая Застройка.
Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua.
Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть.
На место едет следственно-оперативная группа и криминалисты. Они установят причины трагического события.
Напомним, в Киеве на Подоле на строительстве мужчина упал с высоты 4 метров в подвал. Ремонтника без сознания доставили в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.