Вночі у Києві пролунали вибухи - ЗМІ

Ворог атакує столицю ударними БпЛА.
У Києві в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи.
Про це інформує Суспільне.
Повідомляється, що перші вибухи у столиці пролунали о 03:10, повторні вибухи були зафіксовані о 03:20.
Тим часом у КМВА заявили що місто перебуває під атакою ворожих БпЛА, по них працюють сили ППО.
Також про роботу протиповітряної оборони в Київській області повідомили у КОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
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