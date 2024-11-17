Вночі у Києві пролунали вибухи - ЗМІ

У Києві в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи.

Про це інформує Суспільне.

Повідомляється, що перші вибухи у столиці пролунали о 03:10, повторні вибухи були зафіксовані о 03:20.

Тим часом у КМВА заявили що місто перебуває під атакою ворожих БпЛА, по них працюють сили ППО.

Також про роботу протиповітряної оборони в Київській області повідомили у КОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 17 листопада пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.