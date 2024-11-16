На київському ринку "Десна" спалахнула пожежа: є постраждалі

Сьогодні, 16 листопада, в Дніпровському районі відбулась пожежа на ринку. Під час цього постраждали дві людини.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві.

"На території ринку сталось загоряння у торгівельному павільйоні. Займання ліквідували о 19:50 на площі 50 кв. м", – йдеться в повідомленні.

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За даними рятувальників, після ліквідації пожежі до медиків звернулось дві людини, одну з яких госпіталізували до лікарні.

Київ пожежа (3 фото)

Нагадаємо, на Харківщині в наслідок пожежі загинуло 5 людей, з них - 4 дитини.

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