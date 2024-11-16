Потрапили в пастку: на Київщині врятували рибалок, які ледь не втопилися

Прикрий випадок з щасливим закінченням стався сьогодні на Бориспільщині поблизу села Гнідин.

До рятувальників надійшло повідомлення, що на Дніпрі перекинувся човен з трьома рибалками, які перебували у воді та потребували допомоги.

Про це розповіли у ДСНС Київщини.

По прибуттю рятувальники за допомогою човна оперативно витягли рибалок на берег та надали необхідну допомогу.

Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

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"Подібні випадки вкотре нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час перебування на воді, особливо у холодну пору року, та необхідність мати рятувальні засоби", – підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині в наслідок пожежі загинуло 5 людей, з них - 4 дитини.

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