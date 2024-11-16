Потрапили в пастку: на Київщині врятували рибалок, які ледь не втопилися

Прикрий випадок з щасливим закінченням стався сьогодні на Бориспільщині поблизу села Гнідин.
До рятувальників надійшло повідомлення, що на Дніпрі перекинувся човен з трьома рибалками, які перебували у воді та потребували допомоги.
Про це розповіли у ДСНС Київщини.
По прибуттю рятувальники за допомогою човна оперативно витягли рибалок на берег та надали необхідну допомогу.
Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
"Подібні випадки вкотре нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час перебування на воді, особливо у холодну пору року, та необхідність мати рятувальні засоби", – підсумували у повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині в наслідок пожежі загинуло 5 людей, з них - 4 дитини.
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