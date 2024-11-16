У Києві ворожий дрон впав на багатоповерхівку — КМВА (фото)

Даних щодо постраждалих немає.
У Києві внаслідок атаки ворожого ударного безпілотник було зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури в Оболонському районі.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської обласної адміністрації.
У повідомленні вказується, що через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку сталося пошкодження балконів та вікон.
Інформації щодо ймовірної пожежі не надходило. Даних щодо постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 16 листопада пролунали вибухи.
Крім того, ми раніше інформували, що у передмісті Києва було чутно вибухи.
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