Ночью в Киеве прогремели взрывы — СМИ

В Киеве в ночь на 17 ноября раздались взрывы.

Об этом информирует Общественное.

Сообщается, что первые взрывы в столице прогремели в 03:10, повторные взрывы были зафиксированы в 03:20.

Тем временем в КМВА заявили, что город находится под атакой враждебных БПЛА, по ним работают силы ПВО.

Также о работе противовоздушной обороны в Киевской области сообщили в КОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 17 ноября раздались взрывы.

Украину ударными БпЛА.

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