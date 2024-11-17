Ночью в Киеве прогремели взрывы — СМИ

Враг атакует столицу ударными БПЛА.
В Киеве в ночь на 17 ноября раздались взрывы.
Об этом информирует Общественное.
Сообщается, что первые взрывы в столице прогремели в 03:10, повторные взрывы были зафиксированы в 03:20.
Тем временем в КМВА заявили, что город находится под атакой враждебных БПЛА, по ним работают силы ПВО.
Также о работе противовоздушной обороны в Киевской области сообщили в КОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 17 ноября раздались взрывы.
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