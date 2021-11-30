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Вітряний день: у Києві очікуються сильні пориви стихії

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Вітряний день: у Києві очікуються сильні пориви стихії

Associated Press

Надворі потрібно триматися трохи далі від рекламних щитів.

У вівторок, 30 листопада, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає жовтому, I рівню небезпеки.

Про це заявила Київська міськадміністрація із посиланням на Український гідрометцентр.

Влада перерахувала основні рекомендації, які слід дотримуватися мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити;
  • на вулиці триматися трохи далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поряд з ними автотранспорт.

У Києві 30 листопада вночі йтиме невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, удень без істотних опадів. Температура протягом доби 1-3 ° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні і повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найаномальнішим теплим стане січень.

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