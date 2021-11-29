Благала про допомогу: під Києвом чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 21-річної дівчини

Благала про допомогу: під Києвом чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 21-річної дівчини

Правоохоронці розслідують обставини події.

У Борисполі, що під Києвом, 26-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 21-річної дівчини.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

За даними поліції, до них у понеділок, 29 листопада, о 15:00 звернулись небайдужі сусіди, які повідомили, що на вулиці Авіаторів у квартирі чують крики жінки, яка благає про допомогу.

На місце події прибули патрульні, проте двері до квартири були зачинені. Невідомий спочатку відмовлявся пускати до помешкання копів, проте згодом відчинив двері.

У квартирі був 26-річний чоловік та 21-річна дівчина, яка повідомила про зґвалтування. На місце події викликали слідчих. Правоохоронці розслідують обставини події.

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