Ветреный день: в Киеве ожидаются сильные порывы стихии

Ветреный день: в Киеве ожидаются сильные порывы стихии

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов.

Во вторник, 30 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует желтому, I уровню опасности.

Об этом заявила Киевская горадминистрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Власти перечислили основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

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избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В Киеве 30 ноября ночью будет идти небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Температура в течение суток 1-3° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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