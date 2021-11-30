Ветреный день: в Киеве ожидаются сильные порывы стихии

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов.
Во вторник, 30 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует желтому, I уровню опасности.
Об этом заявила Киевская горадминистрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Власти перечислили основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
В Киеве 30 ноября ночью будет идти небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Температура в течение суток 1-3° тепла.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
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