Один собака уже був мертвим: у Київській області в притулку знущались з тварин (фото)

Один собака уже був мертвим: у Київській області в притулку знущались з тварин (фото)

Тварин перевезуть до іншого притулку.

У с. Кухарі Вишгородського району Київської області в притулку знущались із тварин. Коли приїхали правоохоронці, то вони виявили там 99 собак, один з яких був мертвим.

Про це повідомили у поліції Київської області.

До правоохоронців надійшла заява про жорстоке поводження із тваринами у притулку. Суд дозволив поліції разом із ветеринаром оглянути тварин, які мешкали у притулку.

Головне управління національної поліції Київської області

"На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, один з яких був мертвим. Наразі волонтери сприяють у переміщенні чотирилапих до притулку для тимчасового перебування тварин", - йдеться у повідомленні.

У поліції відкрили провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 3 років позбавлення волі та конфіскацію тварин.

Головне управління національної поліції Київської області

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