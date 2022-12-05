Відключення світла в Києві та області 5 грудня: графік ДТЕК

У понеділок світло на Київщині відключатимуть за графіками.

У Києві та Київській області від понеділка, 5 грудня, діють стабілізаційні графіки відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

Відключення світла мають тривати не більше чотирьох годин поспіль для кожного споживача. Можлива похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

"Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми", - зазначили в ДТЕК.

Графіки відключення світла:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що окрім Київської області, до стабілізаційних графіків відключень світла з 5 грудня повернулися також Донецька, Дніпропетровська та Одеська області. Однак у ДТЕК попередили, що можливі відхилення від графіків через складну ситуацію в українській енергосистемі.

До стабілізаційних відключень електроенергії за графіками в інших областях України можна буде повернутися після збільшення потужностей в енергосистемі. Головне, щоб Росія не завдала нового масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури.

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