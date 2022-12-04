Скандал у "Хлібному" на Хрещатику: бабусю, яка просила поїсти, виганяли на вулицю (фото)

У кафе-пекарні "Хлібний" у Києві, що на Хрещатику, стався черговий скандал. 84-річну бабусю, яка зайшла погрітися та попросила поїсти, офіціантка нібито виганяла на вулицю. Як виявилося, літня жінка - самотня вдова з Ічні на Чернігівщині.

Про це розповіла заступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва, що стала свідком інциденту.

Історія отримала широкий розголос і сотні коментарів у Мережі. Українці обурилися поведінкою працівників закладу та захотіли допомогти жінці.

Що сталося у "Хлібному"

За словами Сергєєвої, у заклад в Пасажі на Хрещатику зайшла охайно одягнена літня жінка. Однак було видно, що їй потрібна допомога, як мінімум - погрітися.

"До неї підійшла офіціантка. За її жестами стало зрозуміло, що бабусі нічим не можуть допомогти і просять залишити приміщення. Ми покликали офіціантку із питанням, що просить бабуся. А та із небажанням відповіла: "Не знаю, щось поїсти", - написала Сергєєва.

Вона попросила офіціантку приготувати сендвіч та запросила жінку сісти поруч. На питання, чи хоче ще щось, бабуся попросила гарячої води або окропу, бо змерзла на вулиці.

Сергєєва стверджує, що офіціантка принесла їм на стіл їжу та чай, однак знову попросила залишити приміщення нібито за розпорядженням адміністраторки.

Скриншот публікації Анни Сергєєвої

Скриншот публікації Анни Сергєєвої

Бабуся розповіла щемливу історію

Бабуся в "Хлібному" представилася як Рохля Євгенія Володимирівна. Вона розповіла, що живе в Ічні на Чернігівщині.

"Життя склалося так, що вже поховала чоловіка і сина, тому живе з собакою і котом у пошкодженому будинку - без вікон, дах протікає. Води немає, опалення теж. Оселя постраждала ще під час вибухів складів (із боєприпасами у 2018 році - ред.) в Ічні. У баби Жені немає рідних, тому, власне, і живе самотньо. Розповіла, що купляє кефір раз на два дні й на цьому живе", - написала Сергєєва.

За словами жінки, під час повномасштабної війни хтось розстріляв її кіз, завдяки яким вона заробляла гроші. До Києва бабуся приїхала нібито для того, щоб проситися на прийом до місцевої влади, аби там допомогли з житлом. До цього її не прийняли у Чернігівській області, розповіла жінка.

Реакція Мережі

У коментарях до публікації Сергєєвої українці залишили сотні коментарів. Більшість людей обурило ставлення працівників "Хлібного" до відвідувачки. Українців також розчулила історія бабусі. Люди запропонували свою допомогу: від продуктів та грошей до купівлі кіз.

"Хочу купити бабусі козу", "Відремонтувати будинок, купити кіз. Давайте усі скинемось", "Хочу передати бабусечці декілька мішків борошна, декілька ящиків круп", - написали в Мережі.

ТСН.ua звернувся за коментарем щодо інциденту в "Хлібному" до адміністрації закладу та Анни Сергєєвої, однак на момент публікації відповідей не отримав. Щойно вони з'являться - ми опублікуємо їх на сайті.

В Ічні кажуть, що будинок жінки та кози - цілі

За словами мешканців Ічні, бабусю там добре знають, її будинок нібито неушкоджений, а кози здорові та гуляють містом. У коментарях люди просять не купувати жінці нових кіз, адже ті їдять зелені насадження в Ічні та стрибають по автівках.

Кияни ж стверджують, що жінку протягом багатьох років бачили в Пасажі та чули від неї різні схожі історії.

"Я з Ічні. І цю бабусю там знає більшість. Історія неправдива. Принаймні про будинок та її кіз. Кози гуляють і зараз містом, але вони живуть в її будинку. Її вважають "повернутою" на козах. Їх штук 13 і живуть в одній хаті. Будинок цілий, і р*шисти не заходили в місто", - розповів Артем Зарітський.

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"Пані Євгенія володіє двома будинками, які сама ж і зруйнувала. Кози повибивали вікна. Її кози тероризують наше місто. Вони вже потовкли не одне авто, мігрують скрізь безконтрольно, з'їдають всі зелені насадження... Будинок її в центрі Ічні жодних пошкоджень від вибухів не зазнавав - ні в 2018, ні в 2022", - написала мешканка Ічні Іванна Ігнатенко.

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Утім, користувачі зазначають, що якими б не були життєві обставини, виганяти літню жінку в мороз на вулицю - це неприпустимо.

Нагадаємо, що це вже не перший скандал з київською мережею закладів "Хлібний". Раніше одну зі співробітниць звільнили за порушення, не виплативши зарплату за 35 змін - понад 17 тисяч гривень.

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