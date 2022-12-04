На Київщині 9-річна дитина отруїлась чадним газом

Дитина постраждала через збій у роботі газового котла.

У неділю, 4 грудня, у Фастові 9-річний хлопчик отруївся чадним газом через збій у роботі котла.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що до поліції звернулись медичні працівники, які повідомили про отруєння неповнолітнього. Як встановили поліцейські Фастівського управління поліції Київщини, в оселі перебувала 62-річна бабуся з онуком.

Хлопчика госпіталізували до місцевої лікарні. Медики констатували отруєння чадним газом.

"Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує. Вкотре прошу усіх перевіряти справність роботи газових приладів, систем опалення та вентиляції", - закликав Андрій Нєбитов.

Випадки отруєння чадним газом

З початком холодів та опалювального сезону в Україні зросла кількість нещасних випадків внаслідок отруєння чадним газом.

Так, 1 грудня у Коломиї на Івано-Франківщині загинули троє молодих хлопців та дівчина.

В Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинули 89-річна жінка та 27-річний чоловік, а в Богородчанській територіальній громаді вчаділа 12-річна дівчинка.

У Запорізькій області у власному будинку ледь не загинула родина. Чадним газом отруїлися двоє дорослих та четверо дітей.

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