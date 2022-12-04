У Києві в багатоповерхівці пролунав вибух: що відомо (фото)

У будинку через вибух випало скло на вікнах.

У Києві у неділю, 4 грудня, в багатоповерховому будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої пролунав вибух.

Про це пише телеграм-канал "Київ зараз".

Вибух пролунав ввечері у Деснянському районі міста Києва на вулиці Марини Цвєтаєвої. У багатоповерхівці через вибух вилетіли вікна.

На місці події уже працюють екстрені служби. За попередніми даними, через вибух ніхто не постраждав.

Причини та обставини інциденту встановлюються.

Інші надзвичайні події у Києві та області

У Київській області, в місті Фастів, 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Це сталось через збій у роботі котла. Дитину госпіталізували.

Також у Києві почастішали надзвичайні ситуації, пов'язані із вибухом газу. Через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі люди почали масово використовувати портативні газові плитки та пальники, не дотримуючись техніки безпеки, що у результаті і призводить до трагедій з фатальними наслідками. Зокрема у Києві через відключення електроенергії від чадного газу загинули троє молодих людей: молоде подружжя курсантів та їхня 17-річна сусідка.

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