Як у Києві вмикатимуть електрику: Кличко розповів подробиці та закликав бути обережними з ліфтами

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що столиця від 5 грудня повертається до стабілізаційних відключень електрики. Проте ситуація зі світлом і надалі складна, а тому киян закликали обережно користуватись ліфтами.

Про це Кличко написав у соціальних мережах.

Кличко повідомив, що від понеділка у столиці вимикатимуть світло відповідно до графіків. Проте ситуація в енергосистемі і надалі залишається складною, а тому варто з обережність користуватись ліфтами та економити електрику.

"Оскільки можливі певні відхилення від графіків, варто не користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення", - написав Кличко.

Мер Києва зазначив, що енергетики працюють над тим, щоб подавати киянам електрику відповідно до стабілізаційних відключень.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють Україну ракетами, зокрема нашу енергетичну інфраструктуру. Окупати лише 23 листопада випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, 51 з яких вдалось збити.

В Україні через серйозні пошкодження виникають проблеми з електропостачанням. У містах та селах застосовують графіки аварійних та погодинних відключень електрики.

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