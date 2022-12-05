Отключения света в Киеве и области 5 декабря: график ДТЭК

В понедельник свет в Киевской области будут отключать по графикам.

В Киеве и Киевской области с понедельника, 5 декабря, действуют стабилизационные графики отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Отключение света должно длиться не более четырех часов подряд для каждого потребителя. Возможна погрешность во времени в границах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

"Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы", – отметили в ДТЭК.

Графики отключения света:

Отключения света в Украине

Напомним, что, кроме Киевской области, к стабилизационным графикам отключений света с 5 декабря вернулись также Донецкая, Днепропетровская и Одесская области. Однако в ДТЭК предупредили, что возможны отклонения от графиков из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме.

К стабилизационным отключениям электроэнергии по графикам в других областях Украины можно будет вернуться после увеличения мощностей в энергосистеме. Главное, чтобы Россия не нанесла новый массированный удар по объектам критической инфраструктуры.

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