Отключения света в Киеве и области 5 декабря: график ДТЭК

В понедельник свет в Киевской области будут отключать по графикам.
В Киеве и Киевской области с понедельника, 5 декабря, действуют стабилизационные графики отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
Отключение света должно длиться не более четырех часов подряд для каждого потребителя. Возможна погрешность во времени в границах дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.
"Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием отнестись к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергосистемы", – отметили в ДТЭК.
Графики отключения света:
Отключения света в Украине
Напомним, что, кроме Киевской области, к стабилизационным графикам отключений света с 5 декабря вернулись также Донецкая, Днепропетровская и Одесская области. Однако в ДТЭК предупредили, что возможны отклонения от графиков из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме.
К стабилизационным отключениям электроэнергии по графикам в других областях Украины можно будет вернуться после увеличения мощностей в энергосистеме. Главное, чтобы Россия не нанесла новый массированный удар по объектам критической инфраструктуры.
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