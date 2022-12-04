Как в Киеве будут включать электричество: Кличко рассказал подробности и призвал быть осторожными с лифтами

Городской глава Киева Виталий Кличко рассказал, что столица с 5 декабря возвращается к стабилизационным отключениям электричества. Однако ситуация со светом и дальше сложная, а потому киевлян призвали осторожно пользоваться лифтами.

Об этом Кличко написал в социальных сетях.

Кличко сообщил, что с понедельника в столице будут выключать свет согласно графикам. Однако ситуация в энергосистеме и в дальнейшем остается сложной, поэтому стоит с осторожностью пользоваться лифтами и экономить электричество.

"Поскольку возможны определенные отклонения от графиков, следует не пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения", – написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что энергетики работают над тем, чтобы подавать киевлянам электричество в соответствии со стабилизационными отключениями.

Ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают Украину ракетами, в том числе нашу энергетическую инфраструктуру. Окупать только 23 ноября выпустили по нашему государству ориентировочно 70 ракет, 51 из которых удалось сбить.

В Украине из-за серьезных повреждений возникают проблемы с электроснабжением. В городах и селах применяются графики аварийных и почасовых отключений электричества.

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