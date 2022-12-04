В Киеве в многоэтажке раздался взрыв: что известно (фото)

В доме из-за взрыва выпало стекло на окнах.

В Киеве в воскресенье, 4 декабря, в многоэтажном доме по улице Марины Цветаевой раздался взрыв.

Об этом пишет телеграмм-канал "Киев сейчас".

Взрыв раздался вечером в Деснянском районе города Киева на улице Марины Цветаевой. В многоэтажке из-за взрыва вылетели окна.

На месте происшествия уже работают экстренные службы. По предварительным данным, из-за взрыва никто не пострадал.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Другие происшествия в Киеве и области

В Киевской области, в городе Фастов, 9-летний мальчик отравился угарным газом. Это произошло из-за сбоя в работе котла. Ребенок был госпитализирован.

Также в Киеве участились чрезвычайные ситуации, связанные с взрывом газа. Из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре люди начали массово использовать портативные газовые плитки и горелки, не соблюдая техники безопасности, что в итоге и приводит к трагедиям с роковыми последствиями. В частности в Киеве из-за отключения электроэнергии от угарного газа погибли три молодых человека: молодые супруги и их 17-летняя соседка.

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