В случае длительного блэкаута в Киеве многоэтажки с центральным отоплением останутся без воды

При отсутствии водоснабжения из-за отключения электроэнергии для обеспечения киевлян водой в столице будут работать бюветные комплексы.

В Киеве готовятся к худшим сценариям в случае повторных атак на энергетическую инфраструктуру со стороны российских оккупантов. В случае длительного блэкаута организации, обслуживающие столичные многоэтажки, должны будут как можно быстрее слить воду из системы централизованного теплоснабжения во избежание замерзания воды в трубах.

Об этом сообщил заместитель мэра и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телемарафона.

"В случае длительного отсутствия света, обслуживающим организациям придется как можно быстрее сливать воду из домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах", — сказал он.

По словам Бондаренко, такие меры необходимы, поскольку из-за замерзания воды в системе дома с центральным отоплением могут остаться без тепла до весны.

Для водоснабжения киевлян будут работать бюветные комплексы.

Также пополняется список магазинов, которые будут работать даже при полном блекауте от резервного питания.

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