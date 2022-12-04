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В случае длительного блэкаута в Киеве многоэтажки с центральным отоплением останутся без воды

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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В случае длительного блэкаута в Киеве многоэтажки с центральным отоплением останутся без воды

При отсутствии водоснабжения из-за отключения электроэнергии для обеспечения киевлян водой в столице будут работать бюветные комплексы.

В Киеве готовятся к худшим сценариям в случае повторных атак на энергетическую инфраструктуру со стороны российских оккупантов. В случае длительного блэкаута организации, обслуживающие столичные многоэтажки, должны будут как можно быстрее слить воду из системы централизованного теплоснабжения во избежание замерзания воды в трубах.

Об этом сообщил заместитель мэра и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телемарафона.

"В случае длительного отсутствия света, обслуживающим организациям придется как можно быстрее сливать воду из домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах", — сказал он.

По словам Бондаренко, такие меры необходимы, поскольку из-за замерзания воды в системе дома с центральным отоплением могут остаться без тепла до весны.

Для водоснабжения киевлян будут работать бюветные комплексы.

Также пополняется список магазинов, которые будут работать даже при полном блекауте от резервного питания.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в случае новых мощных российских обстрелов столица может остаться без электричества, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

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Дата публикации
Просмотры
1058
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