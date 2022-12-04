Скандал в "Хлебном" на Крещатике: бабушку, просившую поесть, хотели выгнать на улицу (фото)

В кафе-пекарне "Хлебный" в Киеве на Крещатике произошел очередной скандал. 84-летняя бабушка, которая зашла погреться и попросила поесть, официантка якобы хотела выгнать на улицу. Как оказалось, пожилая женщина – одинокая вдова из Ични на Черниговщине.

Об этом рассказала заместитель министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Анна Сергеева, ставшая свидетелем инцидента.

История получила широкую огласку и сотни комментариев в Сети. Украинцы возмутились поведением работников заведения и захотели помочь женщине.

Что произошло в Хлебном

По словам Сергеевой, в заведение в Пассаже на Крещатике зашла аккуратно одетая пожилая женщина. Однако было видно, что ей нужна помощь, как минимум – погреться.

"К ней подошла официантка. По ее жестам стало понятно, что бабушки ничем не могут помочь и просят покинуть помещение. Мы позвали официантку с вопросом, что просит бабушка. А та с нежеланием ответила: "Не знаю, что-нибудь поесть", — написала Сергеева.

Она попросила официантку приготовить сэндвич и пригласила женщину сесть рядом. На вопрос, хочет ли еще что-нибудь, бабушка попросила горячей воды или кипятка, потому что замерзла на улице.

Сергеева утверждает, что официантка принесла им на стол еду и чай, однако снова попросила покинуть помещение якобы по распоряжению администратора.

Скриншот публикации Анны Сергеевой

Скриншот публикации Анны Сергеевой

Бабушка рассказала щемящую историю

Бабушка в "Хлебном" представилась как Рохля Евгения Владимировна. Она рассказала, что живет в Ичне на Черниговщине.

"Жизнь сложилась так, что уже похоронила мужа и сына, поэтому живет с собакой и котом в поврежденном доме — без окон, крыша протекает. Воды нет, отопления тоже. Дом пострадал еще во время взрывов складов (с боеприпасами в 2018 году — ред.) в Ичне. У бабушки Жени нет родных, поэтому, собственно, и живет одиноко. Рассказала, что покупает кефир раз в два дня и на этом живет", — написала Сергеева.

По словам женщины, во время полномасштабной войны кто-то расстрелял ее коз, благодаря которым она зарабатывала деньги. В Киев бабушка приехала якобы для того, чтобы проситься на прием к местным властям, чтобы там помогли с жильем. До этого ее не приняли в Черниговской области, рассказала женщина.

Реакция Сети

В комментариях к публикации Сергеевой украинцы оставили сотни комментариев. Большинство людей возмутило отношение работников "Хлебного" к посетительнице. Украинцев также растрогала история бабушки. Люди предложили свою помощь: от продуктов и денег до покупки коз.

"Хочу купить бабушке козу", "Отремонтировать дом, купить коз. Давайте все скинемся", "Хочу передать бабушке несколько мешков муки, несколько ящиков круп", — написали в Сети.

ТСН.ua обратился за комментарием по поводу инцидента в "Хлебном" к администрации заведения и Анне Сергеевой, однако на момент публикации ответов не получил. Как только они появятся – мы опубликуем их на сайте.

В Ичне говорят, что дом женщины и козы — целые

По словам жителей Ични, бабушку там хорошо знают, ее дом якобы невредим, а козы здоровы и гуляют по городу. В комментариях люди просят не покупать женщине новых коз, ведь те едят зеленые насаждения в Ичне и прыгают по автомобилям.

Киевляне же утверждают, что женщину много лет видели в Пассаже и слышали от нее разные подобные истории.

"Я из Ични. И эту бабушку там знает большинство. История неправдива. По крайней мере о доме и ее козах. Козы гуляют и сейчас по городу, но они живут в ее доме. Ее считают "повернуто" на козах. Их штук 13 и живут в одном доме. Дом целый, и р*шисты не заходили в город", — рассказал Артем Заритский.

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"Госпожа Евгения владеет двумя домами, которые сама же и разрушила. Козы выбили окна. Ее козы терроризируют наш город. Они уже потолкли не одно авто, мигрируют везде бесконтрольно, съедают все зеленые насаждения... Дом ее в центре Ични, никаких повреждений от взрывов не получил — ни в 2018, ни в 2022", — написала жительница Ични Иванна Игнатенко.

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Впрочем, пользователи отмечают, что какими бы ни были жизненные обстоятельства, выгонять пожилую женщину в мороз на улицу – это недопустимо.

Напомним, что это уже не первый скандал с киевской сетью заведений "Хлебный". Ранее одну из сотрудниц уволили за нарушение, не выплатив зарплату за 35 смен — более 17 тысяч гривен.

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