У разі тривалого блекауту в Києві багатоповерхівки з центральним опаленням залишаться без води

За умови відсутності водопостачання через відключення електроенергії для забезпечення киян водою у столиці працюватимуть бюветні комплекси.

У Києві готуються до найгірших сценаріїв у випадку повторних атак на енергетичну інфраструктуру з боку російських окупантів. У випадку тривалого блекауту організації, які обслуговують столичні багатоповерхівки, повинні будуть якнайшвидше злити воду із системи централізованого теплопостачання, щоб уникнути замерзання води в трубах.

Про це повідомив заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телемарафону.

"У разі тривалої відсутності світла, обслуговуючим організаціям доведеться якомога швидше зливати воду з будинків, які під'єднані до централізованої системи теплопостачання, щоб уникнути замерзання води в трубах" , – сказав він.

За словами Бондаренка, такі заходи необхідні, оскільки через замерзання води у системі будинки з центральним опаленням можуть залишитися без тепла аж до весни.

Для водопостачання киян працюватимуть бюветні комплекси.

Також поповнюється список магазинів, котрі працюватимуть навіть за умови повного блекауту від резервного живлення.

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