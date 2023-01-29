Відключення світла у Києві: які обмеження будуть діяти у неділю

У Києві у неділю, 29 січня, діятимуть обмеження електроенергії. У столиці будуть запроваджені стабілізаційні графіки відключення світла.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

"На 29 січня НЕК "Укренерго" надав обмеження споживання для Києва в середньому на рівні 955 МВт на день та 669 МВт на ніч. В пікові години навантаження при поточній температурі повітря це 61% від потреби електроенергії міста, включаючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що енергосистемі країни зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак. Втім, доведені ліміти електроспоживання дозволили застосувати у Києві графіки. Їх можна переглянути на сайті ДТЕК.

Енергетики закликають киян помірно користуватися електроенергією, особливо в пікові години навантаження.

Нагадаєм, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко пояснив, чому зростають суми оплати за електрику у квитанціях споживачів, якщо постачання майже немає. За його словами, зокрема, справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють.

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