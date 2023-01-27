Над Києво-Печерською лаврою помітили нашестя ворон: моторошне відео

У Києві нещодавно був схожий випадок - сотні ворон помітили на стадіоні, що поблизу НСК "Олімпійський".

У Мережі з'явилося відео, на якому зафіксоване незвичне явище в Києві. Сотні ворон "атакують" Києво-Печерську лавру.

Відео в соціальних мережах опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

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"Нашестя ворон над Печерською Лаврою. Росіяни біснуються, що це знак захоплення Лаври нечистою силою. Але судячи з того, що ворони відлітають, "нечиста сила" покидає Лавру. Українська церква повертає захоплену ворогом духовну спадщину", - підписав він, жартуючи, відео.

В народі кажуть, що це до зміни погоди.

Нагадаємо, нещодавно на одному зі стадіонів у центрі міста зібралися сотні ворон. Птахи просто "захопили" стадіон НТК ім. Баннікова, що поблизу НСК "Олімпійський". Як пояснили для ТСН.ua у Київському зоопарку, ворони просто шукають їжу. Це жодним чином не пов’язано з війною чи ракетними обстрілами.

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