У Києво-Могилянській академії заборонили розмовляти російською: кого це стосується

Викладання російською в університеті не ведеться вже давно.

У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили використовувати російську мову в закладі студентам, викладачам та адміністрації.

Про це повідомив голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

Нову норму прописали у Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА.

"В стінах Національного університету "Києво-Могилянська академія" вживати мову держави-агресора – російську – заборонено", – зазначив Зубко.

Він нагадав, що викладання російською в університеті не ведеться вже давно, тож тепер заборона стосується і спілкування між собою в навчальному закладі.

"Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які сьогодні затвердили на 40 сесії Академічної конференції університет", – повідомив голова Наглядової ради університету.

Нагадаємо, що 10 листопада 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення повністю виключили російську мову з навчальних програм у школах та дитсадках.

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