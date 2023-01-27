У Києво-Могилянській академії заборонили розмовляти російською: кого це стосується

Викладання російською в університеті не ведеться вже давно.
У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили використовувати російську мову в закладі студентам, викладачам та адміністрації.
Про це повідомив голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.
Нову норму прописали у Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА.
"В стінах Національного університету "Києво-Могилянська академія" вживати мову держави-агресора – російську – заборонено", – зазначив Зубко.
Він нагадав, що викладання російською в університеті не ведеться вже давно, тож тепер заборона стосується і спілкування між собою в навчальному закладі.
"Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які сьогодні затвердили на 40 сесії Академічної конференції університет", – повідомив голова Наглядової ради університету.
Нагадаємо, що 10 листопада 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення повністю виключили російську мову з навчальних програм у школах та дитсадках.
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