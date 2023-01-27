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У Києві пройде другий турнір "Футбол+Шахи" FUTCHESS

У Києві пройде другий турнір "Футбол+Шахи" FUTCHESS

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У Києві пройде другий турнір "Футбол+Шахи" FUTCHESS

Столиця України прийме незвичайні змагання, які об'єднають у собі любителів одразу двох видів спорту.

У Києві пройде другий турнір "Футбол+Шахи" FUTCHESS.

Зазначимо, що ця подія відбудеться 29 січня 2023 року на території гідропарку (Місто Спорту).

Так, головною метою проведення цих змагань є додавання в одну з самих популярних командних ігор індівідуального (а далі і командного) інтелекту за допомогою гри в шахи. Щодо початку турніру, то він стартує об 11 годині ранку.

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Запрошуємо представників новинних каналів, медіа, блогерів і всіх, кому це буде цікаво, завітати на наш не комерційний проєкт!

Подробиці (участь, співпраця та інше): 0505976408 (viber, telegram, WhatsApp)

"До зустрічі" - автор проєкту - Ігор Бірюченський.

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Дата публікації
Перегляди
955
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