Столиця України прийме незвичайні змагання, які об'єднають у собі любителів одразу двох видів спорту.

У Києві пройде другий турнір " Футбол+Шахи" FUTCHESS .

Зазначимо, що ця подія відбудеться 29 січня 2023 року на території гідропарку (Місто Спорту).

Так, головною метою проведення цих змагань є додавання в одну з самих популярних командних ігор індівідуального (а далі і командного) інтелекту за допомогою гри в шахи. Щодо початку турніру, то він стартує об 11 годині ранку.

Запрошуємо представників новинних каналів, медіа, блогерів і всіх, кому це буде цікаво, завітати на наш не комерційний проєкт!

Подробиці (участь, співпраця та інше): 0505976408 (viber, telegram, WhatsApp)

"До зустрічі" - автор проєкту - Ігор Бірюченський.