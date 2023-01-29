Отключение света в Киеве: какие ограничения будут действовать в воскресенье

В Киеве в воскресенье, 29 января, будут действовать ограничения электроэнергии. В столице будут введены стабилизационные графики отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

"На 29 января НЭК "Укрэнерго" предоставил ограничение потребления для Киева в среднем на уровне 955 МВт в день и 669 МВт на ночь. В пиковые часы нагрузки при текущей температуре воздуха это 61% потребности электроэнергии города, включая бытовых потребителей, промышленность и критическую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит электроэнергии после российских атак. Впрочем, доказанные лимиты электропотребления позволили применить графики в Киеве. Их можно посмотреть на сайте ДТЭК.

Энергетики призывают киевлян умеренно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы погрузки.

Напомним, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему растут суммы оплаты за электричество в квитанциях потребителей, если поставок почти нет. По его словам, в частности, дело в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляются.

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