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Відключення світла у Києві: що відомо про графіки на 7 червня

Відключення світла у Києві: що відомо про графіки на 7 червня

Відключення світла в Києві. / Фото: Associated Press

Лімітів вистачить на 75% потреб столиці.

У п'ятницю, 7 червня, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла. Графіки діють впродовж всієї доби - від 00:00 до 24:00. 

Що відомо про сьогоднішні відключення в столиці, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

Зазначається, що сьогодні виділених "Укренерго" лімітів вистачить на 75% потреб столиці: 

  • - 25% - на забезпечення критичної інфраструктури:лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів;
  • - 50% - буде розподілено між населенням, бізнесом і соціальною сферою (школи, дитячі садки, держустанови).

За попередньою інформацією від YASNO, у ніч проти 8 червня буде запущений додатковий блок на АЕС. Це потенційно покращить ситуацію в енергосистемі.

У Києві дізнатися про свою групу та час відключень можна на сайті ДТЕК - "ДТЕК Київські електромережі", а також у чат-боті - ДТЕК КЕМ.

Нагадаємо, у ДТЕК і "Укренерго" повідомили про графіки на 7 червня. Відомо, що стабілізаційні вимкнення будуть діяти від  00:00 до 24:00.

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