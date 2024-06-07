Відключення світла у Києві: що відомо про графіки на 7 червня

У п'ятницю, 7 червня, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла. Графіки діють впродовж всієї доби - від 00:00 до 24:00.

Що відомо про сьогоднішні відключення в столиці, повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що сьогодні виділених "Укренерго" лімітів вистачить на 75% потреб столиці:

- 25% - на забезпечення критичної інфраструктури:лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів;

- 50% - буде розподілено між населенням, бізнесом і соціальною сферою (школи, дитячі садки, держустанови).

За попередньою інформацією від YASNO, у ніч проти 8 червня буде запущений додатковий блок на АЕС. Це потенційно покращить ситуацію в енергосистемі.

У Києві дізнатися про свою групу та час відключень можна на сайті ДТЕК - "ДТЕК Київські електромережі", а також у чат-боті - ДТЕК КЕМ.

Нагадаємо, у ДТЕК і "Укренерго" повідомили про графіки на 7 червня. Відомо, що стабілізаційні вимкнення будуть діяти від 00:00 до 24:00.

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