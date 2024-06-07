Отключение света в Киеве: что известно о графиках на 7 июня

В пятницу, 7 июня, в Киеве будут действовать стабилизационные отключения света. Графики действуют на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

Что известно о сегодняшних отключениях в столице, сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Отмечено, что сегодня выделенных "Укрэнерго" лимитов хватит на 75% потребностей столицы:

- 25% – на обеспечение критической инфраструктуры: больниц, насосных станций, военных объектов;

- 50% — будут распределены между населением, бизнесом и социальной сферой (школы, детские сады, госучреждения).

По предварительной информации от YASNO, в ночь на 8 июня будет запущен дополнительный блок на АЭС. Это потенциально улучшит ситуацию в энергосистеме.

В Киеве узнать свою группу и время отключений можно на сайте ДТЭК — " ДТЭК Киевские электросети ", а также в чат-боте - ДТЭК КЭМ.

Напомним, в ДТЭК и "Укрэнерго" сообщили о графиках на 7 июня. Известно, что стабилизационные отключения будут действовать с 00:00 до 24:00.

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