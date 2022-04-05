Від початку війни у Києві народилося 1082 дитини

Від початку війни у Києві народилося 1082 дитини

Серед новонароджених 28 двієнь.

Від 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Києві народилося 1082 дитини: 575 хлопчиків та 507 дівчаток.

Серед новонароджених 28 двієнь.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також закликав киян та мешканців передмістя, які виїхали з домівок, поки утриматися від повернення.

"У передмісті, де точилися важкі бої, тривають роботи з розмінування. Також у кількох районах області діє цілодобова комендантська година. Проводиться відновлення електро-, газо- та водопостачання. Тому не поспішайте, дайте можливість фахівцям якісно зробити свою роботу. Разом обов’язково переможемо!" – зазначив він.

Нагадаємо, у Чернігові за час війни народилося 127 малюків.

Читайте також: