Від початку війни у Києві народилося 1082 дитини

Серед новонароджених 28 двієнь.
Від 24 лютого, початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Києві народилося 1082 дитини: 575 хлопчиків та 507 дівчаток.
Серед новонароджених 28 двієнь.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Він також закликав киян та мешканців передмістя, які виїхали з домівок, поки утриматися від повернення.
"У передмісті, де точилися важкі бої, тривають роботи з розмінування. Також у кількох районах області діє цілодобова комендантська година. Проводиться відновлення електро-, газо- та водопостачання. Тому не поспішайте, дайте можливість фахівцям якісно зробити свою роботу. Разом обов’язково переможемо!" – зазначив він.
Нагадаємо, у Чернігові за час війни народилося 127 малюків.
Читайте також: