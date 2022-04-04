У деяких громадах Київщини запроваджують комендантську годину до 7 квітня: знешкоджуватимуть "сюрпризи" від окупантів

У деяких громадах Київщини запроваджують комендантську годину до 7 квітня: знешкоджуватимуть "сюрпризи" від окупантів

На всій іншій території Київської області комендантська година триватиме від 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.

У населених пунктах Броварського, Вишгородського та Бучанського районів Київщини запровадять посилену комендантську годину, яка триватиме до 7 квітня.

Про це у Телеграмі повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Зазначається, що комендантська година триватиме до 6:00 ранку 7 квітня. На всій іншій території Київської області комендантська година триватиме від 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.

"Прошу з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які запроваджуються на звільнених від орків територіях. Такі заходи необхідні, перш за все, заради безпеки мешканців, що там залишилися. Наші сили оборони, рятувальники зачищають об'єкти інфраструктури від вибухових "сюрпризів", що лишили після себе загарбники. Дотримуйтеся всіх вимог, бережіть себе та близьких", — наголосив Павлюк.

Нагадаємо, колишній очільник Київської ОДА, голова гуманітарного штабу КОВА Олексій Кулеба закликав жителів області ще не повертатися додому, оскільки звільнені території є досі небезпечними. Для їх розмінування потрібно не менше 10 днів.

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