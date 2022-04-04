У Бучі виявили катівню у підвалі - прокуратура

У підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків зі зв’язаними руками.

У Бучі прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у підвалі одного з дитячих санаторіїв.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Прокурори продовжують фіксувати воєнні злочини РФ. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та окружних прокуратур Київщини розслідуються кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

"Прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у місті Буча. В підвалі одного з дитячих санаторіїв правоохоронці виявили тіла п’ятьох чоловіків із зав’язаними руками. Військовослужбовці збройних сил Російської Федерації катували беззбройних мирних мешканців, а після цього вбивали їх", - йдеться у повідомленні.

Офіс Генерального прокурора

На місці злочину працюють прокурори та співробітники поліції. Вживаються всі заходи щодо встановлення обставини кожного воєнного злочину та осіб, причетних до російської агресії з метою притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти Буча, Ірпінь та Стоянка, що біля Києва. В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців. Вони грабували оселі мирних жителів, а самих людей викрадали, катували, знущалися, вбивали. Населені пункти зазнали значних руйнувань від артилерійських обстрілів та авіударів.

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